موقف كولر من رحيل أفشة عن الاهلي

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي موقفه من رحيل محمد مجدي أفشة عن الفريق خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم أفشة بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل قلة مشاركاته مع الفريق الأحمر، ودخول اللاعب في أزمة من قبل مع المدرب السويسري بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

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وأبلغ كولر إدارة النادي الاهلي برغبته في استمرار محمد مجدي أفشة ضمن صفوف الفريق الأحمر، لكونه بديل مناسب ولاعب يمكنه صناعة الفارق في الدقائق التي يلعبها مع الفريق الفترة الأخيرة.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها من 25 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق الأزرق من 28 مباراة.