قرار حاسم من اتحاد بسبب مباراة الاهلي وبيراميدز

يعقد اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام اجتماعًا مع رابطة الأندية المصرية ومسئولي أندية الدوري، وذلك بشأن ملف أسعار تذاكر المباريات خلال الفترة القادمة، بعد الازمة الأخيرة بسبب مباراة الاهلي وبيراميدز.

وأثار قرار نادي بيراميدز برفع سعر تذاكر مباراته أمام الاهلي والمقرر لها اليوم إلى 200 جنيه للدرجة الثالثة الجدل بين الأندية المصرية التي ترغب في زيادة مداخيلها وتحقيق أرباحًا من وراء بيع تذاكر المبارايات.

اقرأ أيضًا: الزمالك يغري صفقة الاهلي المحتملة بمبلغ خرافي

وبدأت بعض الأندية المصرية تطلب من اتحاد الكرة زيادة أسعار تذاكر مبارياتها وتحديدًا في مباريات الاهلي والزمالك والأندية الجماهيرية، وذلك لتحقيق عائد مادي من وراء؛ وذلك لمساعدة الأندية المصرية في حل أزماتها المالية.

ومن المقرر أن يتخذ مسئولو اتحاد الكرة قرارًا حاسمًا خلال الفترة القادمة فيما يخص أسعار تذاكر المباريات، سواء بتحديد سعر ثابت لها، أو ترك الأمر لمسئولي الأندية في تحديد أسعار تذاكر مبارياتها في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي نظيره بيراميدز في تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الاهلي لمباراة بيراميدز كالتالي..

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، الشناوي، الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، امام عاشور، افشة، اليو ديانج، رضا سليم، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.