بسبب الإصابة.. رباعي الاهلي خارج الخدمة حتى نهاية الموسم

انتهى موسم محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع النادي حتى نهاية الموسم؛ وذلك بسبب الإصابة العضلية التي ضربت اللاعب الفترة الأخيرة.

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن إصابة محمود متولي في العضلة الضامة، حاجته إلى عدة أسابيع قبل العودة للملاعب مرة أخرى.

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وأصبح محمود متولي هو رابع لاعب في الاهلي ينتهي موسمه رسميًا مع الفريق الأحمر، بعد علي معلول الذي أصيب بقطع في وتر أكيلس، وعمرو السولية الذي أصيب بتمزق في عضلة السمانة، وأحمد عبد القادر الذي أصيب في أربطة الركبة. .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها من 25 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق الأزرق من 28 مباراة.