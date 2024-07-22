هل رمضان صبحي السبب؟ لماذا أخفى بيراميدز قائمته لأول مرة قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي بيراميدز، نظيره الأهلي اليوم الإثنين، في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وعلى غير العادة لم يعلن نادي بيراميدز، قائمة اللاعبين المختارة للمباراة، كما يفعل في جميع المباريات هذا الموسم.

وأكد مصدر مطلع، أن هناك حالة من السرية والكتمان، داخل الجهاز الفني لفريق بيراميدز، لعدم كشف أوراق الفريق، للمنافس.

وأوضح المصدر، أن موقف مشاركة رمضان صبحي لاعب الفريق، بعد رفع الإيقاف عنه من قبل المنظمة الدولية للمنشطات، جعل الأمور تزداد كتمان، في ظل ترقب مشاركته في المباراة من عدمها.

وأتم المصدر، أن أهمية المباراة، جعلت هناك حالة من السرية التامة داخل معسكر بيراميدز، لزيادة التركيز لدى جميع اللاعبين.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بعد خوض 28 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة بعد لعب 25 مباراة فقط.

اقرأ أيضا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري