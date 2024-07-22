شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب الإسماعيلي فى مرمى الكبار.. الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم هذا الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو الأهلى والزمالك للتعاقد مع ثنائى الإسماعيلى عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقهما فى مباريات الدراويش بمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" الموسم الحالي.

وخاض عبد الرحمن مجدى مع فريق الإسماعيلى 28 مباراة، أحرز 6 أهداف، وتلقى عروضا للاحتراف الخارجي بخلاف اهتمامات القطبين بضمه أيضا.

ولعب عمر الساعى مع فريق الاسماعيلى في 28 مباراة وتمكن من تسجيل 4 أهداف حتى الان حيث أنضم للمنتخب الاولمبى تحت قيادة البرازيلي ميكالى أكثر من مره ويسعى القطبين بالحصول على خدمات اللاعب الموسم المقبل.

ويقرب الثنائى من الرحيل عن فريق الاسماعيلى بسبب احتياج الفريق لموارد مالية الفترة المقبلة، لذا يدرس مجلس إدارة قلعة الدراويش بيع اللاعبين للحصول على عائد مادى جيد للنادى.

وكشف مصدر بالنادى الإسماعيلى أن ناديه يرحب بأى عرض رسمى لرحيل عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نعلم قيمة عبد الرحمن كلاعب، فهو يمتلك موهبة لا مثيل لها، وهو لاعب لا غنى عنه فى التشكيل الأساسى للفريق، ولكن ما الفائدة واللاعب يثير الأزمات باستمرار خارج الملعب".

وأضاف المصدر، "لم تصلنا أى عروض رسمية لشراء عبد الرحمن مجدى حتى الآن، سواء من ليبيا أو من أى نادٍ، وفى حال وصول عرض رسمى سنوافق على بيع اللاعب لسببين، أولهما مواجهة الأزمات المالية التى يعانى منها الإسماعيلى وقد تتسبب مجدداً فى إيقاف القيد لأنها أحكام قضائية نهائية، والسبب الثانى للتخلص من أزمات اللاعب التى تثير غضب الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال باستمرار".