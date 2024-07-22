شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: الأهلى وبيراميدز "تكسير عظام".. والحسم نهاية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية الليلة المواجهة القوية بين بيراميدز والاهلى في الجولة الـ31 للدورى، والتي توضح شكل المنافسة على درع الدورى بنسبة كبيرة، خاصة أن المسابقة في مراحلها الأخيرة الحاسمة.

بيراميدز صاحب الأرض في لقاء الليلة، ويرى الفوز ضروريا حتى يحافظ على فارق النقاط مع الأهلى والاستمرار في صدارة البطولة، خاصة بعدما خسر المواجهة الماضية أمام الأحمر منافسه المباشر على الدرع.

ويرى الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن مواجهة الأهلى الليلة هي عنق الزجاجة في طريق حصد البطولة الأولى للنادى السماوى، لذلك أعلن الطوارئ لها، وحرص على إراحة نجوم الفريق في لقاء النصر بكأس مصر الذى فاز فيه برباعية نظيفة.

والأهلى أيضا يتعامل مع مواجهة بيراميدز بترتيبات خاصة وحساسية كبيرة، ويرى كولر أن الفوز في لقاء اليوم سيقربه بنسبة للبطولة المفضلة لأبناء القلعة الحمراء، ولذا خاض مواجهة الألومنيوم بعدد كبير من البدلاء، واحتفظ ببعض أوراقه الرابحة، في نفس الوقت الذى حرصت فيه الإدارة الحمراء على دعم الفريق بشكل فعال، خاصة بعد أزمة ارتفاع سعر تذاكر المباراة، والتي بات واضحا أنه سيكون لها مردود كبير من التحفيز للاعبي الأهلى وجماهيره في مواجهة السماوى.

بلغة الكرة ما زال الدورى في الملعب بين الاهلى وبيراميدز؛ لأن الفريقين ما زال أمامهما عدد من المباريات المؤجلة التي تحسم المرحلة الأخيرة في الدوري، فبيراميدز يتصدر جدول المسابقة في المركز الأول برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، ويطارده الأهلى في المركز الثانى برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.

ووفقا للقراءة في عدد المباريات المتبقية لكل فريق تكون فرص الأهلى للفوز باللقب أكبر، حيث إن أمامه 9 مباريات، بينما بيراميدز 6 فقط، ولكن وفقا لحسابات كرة القدم وتقييم الفرق التي سيواجهها كل فريق منهما الأمر مختلف، فتتبقى لبيراميدز 6 مباريات أمام الأهلى والزمالك وفاركو وزد والداخلية والطلائع، بينما الأهلى تتبقى له 9 مباريات أمام بيراميدز والمصرى وسيراميكا والبنك الأهلى والمقاولون وسموحة وزد وإنبى ومودرن فيوتشر، أى أن الأحمر أمامه مواجهات أكثر قوة من بيراميدز والتوقعات صعبة لنتائج الفريقين.

الخلاصة هى أن الـ3 نقاط المنتظرة من مواجهة الليلة تقرب الفائز من الدرع، ولكن لن تحسم البطولة.