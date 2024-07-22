شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبيراميدز.. الأحمر يسعى للاحتفاظ باللقب والسماوي لحصد أول بطولة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، في مواجهة صعبة ونتيجتها ستكون مؤثرة في توجيه دفة درع الدوري للنسخة الحالية ما بين البقاء في الجزيرة باعتباره بطل النسخة الماضية أو الانتقال إلى الدفاع الجوي، وحصد بيراميدز أول بطولة في تاريخه.



ويعتلي بيراميدز صدارة الدوري المصري حاليا برصيد 68 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، ولكن يتبقى للفريق الأحمر 3 مباريات مؤجلة، وحال الفوز بها سيتخطى الفريق السماوي.



الأهلي نجح في التغلب على بيراميدز في مواجهة الدور الأول التي لعبت قبل 10 أيام بعدما فاز عليها بنتيجة 3 / 2 ، ويسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على البطولة وحصد الدرع رقم 44 في تاريخه رغم المنافسة الشرسة من بيراميدز هذا الموسم.



ويتطلع فريق الأهلي لتعزيز تفوق على بيراميدز من أجل الاقتراب من حسم صراع المنافسة على الدرع مع السماوي وتوسيع فارق النقاط إلى 7 نقاط حال فوز الفريقين في باقي مبارياتهما المتبقية في مشوار المسابقة، حيث يرغب في حصد الثلاث نقاط من أجل منع الفريق السماوي من تجديد دوافعه في المنافسة على الدرع.



بينما يتطلع بيراميدز إلى تصحيح أوضاعه بعد الخسارة في مباراة الدور الأول من الأهلي، ويرغب في خطف نقاط المباراة الثلاث خلال مباراة اليوم، مستغلا أن المباراة على ملعبه، وسيكون الحافز لدى لاعبيه مختلف في تلك المرة والتعلم من أخطاء المواجهة الأولى.



ويرغب بيراميدز في مباغتة الأهلي والسيطرة على مجريات المباراة وغلق مفاتيح لعب الأهيل مع استغلال الثغرات الموجودة في خطوطه في خطف نقاط المباراة، بخلاف تجهيز لاعبيه معنويا وذهنيا لتلك المباراة من أجل حصد الفوز وتجديد دوافعه في المنافسة على حصد درع الدوري.