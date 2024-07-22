شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الاثنين، بعد الفوز على الداخلية التي أقيمت أمس الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا، الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الداخلية بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد السلام، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة يدخل الزمالك المربع الذهبي، فيما تأكد هبوط فريق الداخلية لدورى المحترفين.

بهذه النتيجة يقتحم الزمالك المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

فيما تأكد هبوط الداخلية الذى يقع فى المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 41.