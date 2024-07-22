شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية لـ رمضان صبحي لتجهيزه لمواجهة الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على عقد عدة جلسات مع رمضان صبحى لاعب الفريق العائد بعد رفع الإيقاف عنه من قبل منظمة مكافحة المنشطات، بعد ثبوت براءته مما نسب إليه بوجود تلاعب فى إحدى عينات التحاليل.

ويعمل المدير الفني لبيراميدز على تحفيز رمضان صبحي ومساعدة اللاعب لاستعادة تركيزه وتحسن حالته النفسية قبل مواجهة الأهلي، وذلك بعد الأزمة التى تعرض لها من قبل منظمة مكافحة المنشطات، لاسيما أن رمضان صبحي يعد من أبرز عناصر فريق بيراميدز.

وويواصل مدرب بيراميدز تجهيز رمضان صبحي فنيا وبدنيا وذهنيا، حيث يرغب المدرب في منح اللاعب فرصة المشاركة فى جزء من مواجهة المارد الأحمر، حتي يستعيد تركيزه وحالته الفنية.

وفرض يورتشيتش حالة من السرية علي قائمة فريقه التي ستدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الأهلي غداً في الدوري، نظرا لمدي اهمية اللقاء في تحديد الاقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم.

ويرغب يورتشيتش في عدم الإعلان عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، كما طالب جميع اللاعبين ببذل قصارى جهدهم فى التدريب الختامي الذي أقيم أمس على ملعب الدفاع الجوى، تحسباً للاستعانة بخدمات اي منهما.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الاثنين علي ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري.