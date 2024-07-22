شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فراعنة اليد أمام اليابان فى البروفة الأخيرة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب رجال كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، مواجهة قوية أمام اليابان ودياً غدا، الثلاثاء، فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

تقام مباراة مصر واليابان فى الثانية عشرة والنصف ظهرغد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة وفرنسا.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: كريم هنداوي و محمد علي وأحمد هشام سيسا وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

وتخلل معسكر السويد الأخير للفراعنة وديتان مع المنتخب السويدى، انتهت الأولى بالتعادل 32/32، قبل الخسارة بنتيجة 32 / 26 فى الودية الثانية، فى إطار التجهيزات لأولمبياد باريس 2024 .

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.