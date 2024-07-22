الزمالك يوضح حقيقة التفاوض مع أشرف بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف القلعة البيضاء من التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر 2"، أكد أدهم أن أشرف بن شرقي لاعب كبير وبكل تأكيد نتمنى تواجده في نادي الزمالك، لأنه يمثل إضافة قوية للأبيض، وهو قدم مستويات قوية معنا في فترة وجوده. "

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن بن شرقي كان يحصل على مليون و800 ألف دولار عندما رحل عن الزمالك، متابعا: "إذا افترضنا أنه سيقلل من عقده إلى مليون ونصف، هذا أيضًا مبلغ كبير ونستطيع جلب عدد كبير من اللاعبين بنفس هذا المبلغ."

وفي السياق، قال أدهم: "باتشيكو عاوز ياخد بقية عقده وعندنا طريقة لحفظ حقوق النادي وبنتواصل مع باتشيكو لأن الراجل ليه فلوس عند النادي، ونأمل أن الحُكم ييجي بالمبلغ اللي فيفا حددته، وإحنا مش هنهرب منها وهنتواصل معه لدفعها."

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك: "الناس كانت بتقول على قضية بوطيب إنها من سابع المستحيلات إنها تتحل، وجينا لقينا إيرادات المحلات بسور النادي تم تحصيلها لمدة 20 سنة مقبلة، ومقدرش أغير التعاقدات دي."