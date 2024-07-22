الامارات | الدوري المصري.. الزمالك يفوز وتحديد أول فريق هابط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الزمالك نغمة الانتصارات في الدوري المصري لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الداخلية 2-1، وسجل أهداف الزمالك يوسف إبراهيم "أوباما" (20 و55) هدفي الزمالك، فيما سجل إيهاب سمير هدف الداخلية الوحيد (63 من ركلة جزاء).

وبهذه النتيجة ارتفع الزمالك الذي تعادل مع بلدية المحلة الإثنين الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة 17، رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، بات الداخلية أوّل الهابطين إلى الدرجة الثانية بعدما توقّف رصيده عند 19 نقطة في المركز الأخير قبل ثلاث مراحل من النهاية.

لم تشهد الدقائق الأولى أي محاولة خطيرة من الفريقين، حتى تقدم الزمالك في الدقيقة 20 حين استغل عمر جابر تمريرة بالخطأ من حارس مرمى الداخلية رمضان مصطفى ليمرر كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى أوباما الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وفي مباراة أخرى تعادل المقاولون العرب مع ضيفه المصري 1-1 في برج العرب بالإسكندرية، ما عقّد موقفه في البقاء بعدما استقر في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة، سجّل الأوغندي جوزف أوشايا هدف التقدّم للمقاولون (20 من ركلة جزاء) وعادل بنفسه بالخطأ للمصري (29)، وتغلّب زد على مضيفه إنبي 4-1 على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، سجّل مصطفى زيكو (16)، عبد الرحمن البنوبي (38) وشادي حسين (43 و63) لزد وعلي فوزي (57 من ركلة جزاء) لإنبي.