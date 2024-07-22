القيمة التسويقية لـ الأهلي وبيراميدز وأغلي لاعبي الفريقان

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظاء مساء اليوم الإثنين، نحو ستاد الدفاع الجوي، حيث يحتضن قمة كروية دسمة تجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وبيراميدز قبل صدام الليلة

وفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ نحو 32.25 مليون يورو ، ويتصدر المالي أليو ديانج أغلي لاعبي الأهلي في القيمة بـ 3.50 مليون يورو، ويأتي خلفه كلا من محمد عبد المنعم بـ 3 ملايين يورو وإمام عاشور بـ 2.50 مليون يورو

على الجانب الأخر تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 19.68 مليون يورو، ويأتي رمضان صبحي علي رأس لاعبي بيراميدز في القيمة التسويقية بمبلغ 2.20 مليون يورو، ويأتي خلفه وليد الكرتي وبلاتي توريه ومصطفي فتحي بـ 1.50 مليون يورو.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول فى جدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 20.