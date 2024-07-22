الأهلي يطالب رابطة الأندية بـ 47 مليون جنيه بسبب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المسؤولين بالنادي الأهلي أرسلوا خطابات رسمية لرابطة الأندية للحصول على تعويضات خسائر مباراة القمة والتي انسحب منها الزمالك.

وأضاف شبانة أن قيمة التعويضات التي طالب الأهلي بالحصول عليها تصل إلى ٤٧ مليون جنيها.

واستكمل شبانة حديثه قائلا : ان الأهلي قام أيضا بمراسلة شركة تذكرتي لاسترجاع ثمن تذاكر مباراة القمة للجماهير سواء في الأهلي أو الزمالك عن مباراة الانسحاب بالدوري.

في سياق متصل يستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، في مباراة القمة بين متصدر ووصيف الدوري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري قبل صدام الليلة

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول فى جدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 20.