اتحاد جدة يضم موسى ديباي بمقابل 60 مليون يورو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي أستون فيلا الأنجليزي ان لاعبه الدولي الفرنسي موسى ديباي أنتقل بالفعل الى صفوف نادي أتحاد جدة السعودي مقابل 60 مليون يورو في واحدة من اهم صفقات نمور جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان نادي اتحاد جدة قد دخل في مفاوضات شاقة مع نادي أستون فيلا للحصول على خدمات الدولي الفرنسي موسى ديباي وانتهت المفاوضات بموافقة استون فيلا على انتقال النجم الفرنسي مقابل 60 مليون يورو .

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ديباي وقع بالفعل على تعاقد لمدة خمس سنوات مع فريق أتحاد جدة السعودي والذي تعرض لموسم سيىء في الموسم الماضي مما دفع النجم الفرنسي كريم بنزيمة والذي يلعب لنادي أتحاد جدة فكرة التعاقد مع موسى ديباي على ادارة النادي لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل وهو ما وجد قبولا من جانب ادارة النادي .

واضافت ليكيب : ان ديباي توجه الى مدينة جدة بالفعل لتوقيع التعاقد مع ناديه الجديد و القيام بعمل الكشف الطبي قبل التوقيع على التعاقد لمدة خمس سنوات مؤكدة ان الاعب وادارة النادي رفضا الكشف عن قيمة التعاقد السنوى .

يذكر ان موسى ديباي لعب لمنتخب فرنسا 11 مباراة دولية من قبل .