شبانة لبيراميدز: منافسة الأهلى فى الملعب أسهل

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي بيراميدز ظهر مؤخرا مفتعلا للعديد من الأزمات مع الأهلي قبل مباراة اليوم.

وأضاف شبانة أن بيراميدز يحاول تشتيت القلعة الحمراء خارج الملعب والتي جاء أخرها اعطاء الأهلي ٥ مقاعد فقط للمقصورة الرئيسية، موضحا ان هذا الأسلوب لم ينجح من قبل ضد منظومة الأهلي والتي لم تنجرف لأي رد على مثل هذه الأزمات لتعطي كامل تركيزها داخل الملعب وحسم مبارياتها وبطولاتها بشكل ناجح.

واختتم شبانة حديثه قائلا : ان الأهلي يمتلك الفرص الأكبر لحسم لقب الدوري بنسبة تصل إلى ٨٠% أيا كانت النتيجة بحسب مجموع النقاط والمباريات المتبقية.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز، اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، في مباراة القمة بين متصدر ووصيف الدوري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول فى جدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 20.