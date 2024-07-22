هدافو الأهلي في الدوري قبل صدام بيراميدز الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا علي نظيره بيراميدز مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويمتلك النادي الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري، حيث نجح لاعبو الأحمر في التسجيل خلال الموسم الحالي حتى الآن 59 هدفا.

هدافو الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن

1- وسام أبو علي 10 أهداف

2- إمام عاشور 7 أهداف

3- بيرسي تاو 6 أهداف

4- محمود كهربا 5 أهداف

5- رضا سليم 4 أهداف

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري قبل صدام الليلة

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول فى جدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 20.