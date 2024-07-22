الزمالك يحصل على توقيع 3 لاعبين سوبر بالميركاتو الصيفي

حصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع ثلاثة لاعبين سوبر، وذلك تمهيدًا لانضمامهم إلى الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستعد الزمالك للدخول في موسم الانتقالات الصيفية بكل قوة، وذلك لرغبتهم في تدعيم صفوف الفريق الأبيض بعدد من الصفقات المميزة في الموسم الجديد.

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وحصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع ثلاثة لاعبين وهم يسري وحيد جناح فريق طلائع الجيش، ومحمود ممدوح لاعب حرس الحدود، والغاني إسحاق يعقوبو، ظهير أيسر البنك الأهلي، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأعطى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الضوء الأخضر لإدارة الأبيض من أجل ضم الثلاثي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن من أجل إنهاء إجراءات ضم الثلاثي خلال الفترة القادمة بحسم الأمور مع أنديتهم، وذلك من أجل مشاركتهم في مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الاهلي، والمقرر لها يوم 27 سبتمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.