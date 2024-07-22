مفاجأة من مدرب بيراميدز لـ الاهلي في مباراة اليوم

استقر الكرواتي كورنوسلاف يورشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على تجهيز مفاجأة للنادي الاهلي في مباراة اليوم.

وقرر يورشيتش الدفع برمضان صبحي في تشكيل فريق بيراميدز لمواجهة الاهلي اليوم؛ وذلك بعد تبرئة اللاعب من أزمة المنشطات التي اتهم فيها قبل أسابيع وتم إيقافه من ممارسة كرة القدم الفترة الأخيرة.

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وكان يورشيتش قد طلب من المعد البدني بجهازه الفني بتجهيز رمضان صبحي للمشاركة في مباراة الأهلي المقرر لها اليوم، وذلك بعد رفع الإيقاف عن اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها من 25 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق الأزرق من 28 مباراة.

وكان الاهلي قد حقق الفوز في مباراة الدور الأول على حساب فريق بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم 14 يوليو الجاري.