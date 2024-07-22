طلب الرحيل.. نجم الاهلي يثير غضب إدارة النادي

طلب أحمد عبد القادر من مسئولي النادي الاهلي ضرورة تعديل عقده للفئة الأولى، وذلك مساواة باللاعبين الكبار في الفريق الأول أمثال محمد الشناوي وإمام عاشور والشحات وتاو.

ويحصل أحمد عبد القادر على راتب سنوي قدره 7 مليون جينه، إلا أنه طلب مساواته بلاعبي الفريق من الفئة الأولى، وذلك من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

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وتمسك مسئولو الاهلي بمنح اللاعب راتب الفئة الثانية، والذي يبلغ 11 مليون جنيه في الموسم، إلا أنه رفض وأصر على الحصول على راتب الفئة الأولى.

وطلب أحمد عبد القادر من وكيل أعماله الحصول على عرض خارجي مناسب له من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها من 25 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق الأزرق من 28 مباراة.