شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون الأولمبياد بوابة عودة زيزو للاحتراف الخارجي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أحمد مصطفى زيزو أحد أهم اللاعبين في صفوف فريق الزمالك، حيث أصبح من أهم الأعمدة الأساسية لفريقه الفترة الماضية، نظرًا للمستوى المميز الذى يقدمه، وثبات مستواه لفترة طويلة.

وانضم أحمد زيزو لقائمة المنتخب الأولمبي التي ستشارك في أولمبياد باريس، حيث ستكون المباراة الافتتاحية الأربعاء المقبل أمام الدومينيكان، وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

وعادةً تتجه أنظار جميع الأندية وشركات التسويق إلى البطولات الكبرى مثل الأولمبياد لانتقاء أفضل اللاعبين والمواهب وتسويقها على المستوى الخارجي وللأندية الكبرى.

وتقوم إحدى شركات التسويق الكبرى بمتابعة أحمد زيزو في أولمبياد باريس، للبحث عن عرض كبير يليق باسم اللاعب، ويفتح أمامه بوابة العودة للاحتراف من جديد، خاصة أنه سبق واحترف فى صفوف ليرس البلجيكي موسم 2013 وحتى 2016، ثم انتقل إلى نادي سي دي ناسيونال البرتغالي ولعب معه موسم 2017، قبل الانتقال إلى فريق مورينسي البرتغالى، ثم انتقل منه إلى الزمالك.

احتراف زيزو سيكون متوقفًا على مدى ضخامة العرض المادى المقدم مقابل احتراف زيزو، خاصة وإن الإدارة البيضاء واللاعب يرغبان في الاستمرار مع الزمالك، إلا أنه فى حال تلقي عرض ضخم لا يمكن رفضه سيكون الاحتراف طريق زيزو في المرحلة المقبلة.