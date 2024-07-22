شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة بطلة المصارعة تخضع لجراحة غضروف الركبة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تخضع سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة النسائية، لجراحة الغضروف في الركبة، بعد الإصابة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في حرمانها من المشاركة في أولمبياد باريس.

وفقدت سمر حمزة فرصة المشاركة في الأولمبياد بعدما خسرت منافسات دور الـ 16 بالتصفيات العالمية التى تقام بتركيا أمام لاعبة منغوليا بنتيجة 1-6 لتفقد فرصة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

سمر حمزة كانت أمامها فرصة للتأهل لباريس حال فوز لاعبة منغوليا فى الدور التالى، إلا ان اللاعبة المنغولية خسرت فى نصف النهائي لتضيع على سمر فرصة خوض مباراة الترضية والمنافسة على التأهل.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.

