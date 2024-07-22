شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعباً عن الأهلى أمام بيراميدز فى مواجهة الليلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الاهلى في مباراة بيراميدز 11 لاعباً هم: علي معلول، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، محمود متولي للإصابة، بجانب استبعاد كريم نيدفيد ومصطفى مخلوف لأسباب فنية، والثلاثي أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، للانضمام إلى المنتخب الأولمبي.

كما يغيب عن قائمة الأهلي الفرنسي أنتوني موديست الذي رحل عن صفوف الفريق مع بداية شهر يوليو، بجانب رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو إلى الصفاقسي التونسي.

وتضم قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، رضا سليم، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا.