شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي أزمة مستحقات وكيل الأمريكى مايو لاعب السلة السابق والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى إنهاء أزمة مستحقات وكيل الأمريكي أوجى مايو لاعب فريق سلة الزمالك السابق.

وكان وكيل مايو طالب الزمالك بمستحقاته المتأخرة لدى النادى، رغم انتهاء أزمة اللاعب نفسه مع ناديه خلال الفترة الماضية.

وتم إنهاء أزمة وكيل اللاعب مع الزمالك بعد الاتفاق مع الوكيل على تسوية المستحقات المتأخرة وجدولتها لتنتهى الأزمة نهائيا بين الزمالك ووكيل أوجى مايو.

يذكر أن وكيل اللاعب تقدم بطلب لمجلس إدارة النادى يطلب فيه الحصول على باقى مستحقاته، قبل أن يتم تصعيد الأمر بشكوى رسمية.

وفى سياق آخر، تقدم الأمريكي هولواى لاعب سلة الزمالك السابق بشكوى ضد القلعة البيضاء لعدم الحصول على مستحقاته والتي تبلغ 61 ألف دولار.

وبدأ مسئولو الزمالك التواصل مع اللاعب للوصول إلى حل معه قبل نهاية الشهر الجارى حيث تنتهى المهلة التي منحها الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" لنادى الزمالك لحل الأزمة مع اللاعب.

