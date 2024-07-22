شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. مران فى الجيم وتدريب مسائى لتجهيز فراعنة اليد لليابان والان مع تفاصيل الخبر

يتضمن برنامج منتخب اليد اليوم بفرنسا خوض اللاعبين مرانا صباحيا فى الجيم، على أن يخوضوا تدريبا مسائيا تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى إطار الإستعدادا للبروفة الأخيرة لأولمبياد باريس أمام اليابان و المحدد لها غدا الثلاثاء.

ووصلت بعثة منتخب كرة اليد إلى باريس أمس، الأحد، مع الفوج الأول للبعثة المصرية، بعد العودة من معسكر السويد يوم 19 يوليو الجارى.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: كريم هنداوي و محمد علي وأحمد هشام سيسا وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

وتخلل معسكر السويد الأخير للفراعنة وديتان مع المنتخب السويدى، انتهت الأولى بالتعادل 32/32، قبل الخسارة بنتيجة 32 / 26 فى الودية الثانية، فى إطار التجهيزات لأولمبياد باريس 2024 .

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.