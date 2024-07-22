شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة كابوس يهدد رحلة محمود متولى مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمود متولى، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة بيراميدز الليلة بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الضامة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي يعاني من إصابة بشد فى العضلة الضامة، تعرض لها أثناء مشاركته فى التدريبات.

وأوضح جاب الله أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اللازمة، ويواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش المران الجماعي.

محمود متولى انضم للأهلى قادماً من الإسماعيلى فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 15 مليون جنيه فى صيف 2019، وعلى صعيد المشاركات الدولية مع منتخب مصر، شارك مدافع الأهلى فى 19 مباراة مع منتخب الشباب تحت 19 عاماً، كما شارك فى مباراتين مع المنتخب الأوليمبى تحت 23 عاما، وتلقى استدعاء للمنتخب الأول، لكنه تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال تدريبات الفراعنة.

وإجمالا.. شارك محمود متولى فى 59 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، سجل هدفين وصنع هدف وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر المحلى 3 مرات بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرة.

وتعطلت مسيرة متولى مع الأهلى بسبب الإصابات المتكررة، وأبرزها الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع موسم 2019-2020، ثم تلاها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي غيبه لعدة شهور عن الملاعب.

كما تعرض متولى بعد ذلك للإصابة فى أوتار الركبة، بالإضافة للإصابات العضلية التى لاحقته مجددا وأبرزها الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة.

في الموسم الماضى شارك متولى أساسيا مع كولر، الذى فضل الاستفادة من اللاعب المُميز فى التمريرات القصيرة والطولية، إلى جانب ضربات الرأس، قبل أن يتعرض للإصابة مجدداً فى الموسم الحالي ويغيب فترة طويلة.



