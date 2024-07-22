شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبحث عن حصد 15 نقطة × 5 مباريات متبقية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر فريق المقاولون العرب تحديا صعبا فى المباريات المتبقية لذئاب الجبل في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري، والتى من شأنها حسم مصير المقاولون من البقاء فى دوري الأضواء والشهرة أو الهبوط إلى مسابقة المحترفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 29 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات فقط وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 49 هدفاً آخر.

وتعادل المقاولون العرب مع المصري في الجولة 31 بهدف لكل فريق، ويستعد المقاولون لمواجهة نادي الزمالك يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 19 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي تقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتاج المقاولون العرب لحصد 15 نقطة على الأقل ترفع رصيده إلى 36 نقطة، وهي نقطة البقاء في مسابقة الدوري، للهروب من دوامة الهبوط، وذلك خلال 5 مباريات متبقية.

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية للمقاولون في الدوري كالتالي:

المقاولون والزمالك: 29 يوليو

المقاولون وسيراميكا: 1 أغسطس

المقاولون والأهلي: 4 أغسطس

المقاولون والإسماعيلي: 13 أغسطس

المقاولون والجونة: 18 أغسطس.