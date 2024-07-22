شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. الشحات وبيرسى تاو وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم بـ استاد الدفاع الجوي، فى الأسبوع الحادي والثلاثين لـ بطولة الدوري الممتاز.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد.

في خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، ووسام أبوعلى.

وتعد مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة في مشوار الفريقين نحو تحقيق لقب الدوري، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التتويج.

وحقق بيراميدز 14 انتصارا على التوالي فى الدوري المصري قبل أن يخسر من الأهلى بثلاثية مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة، ليسعى لرد اعتباره فى لقاء الليلة للتمسك بحظوظه في التتويج بـ الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق الأهلى 14 انتصاراً متتالياً فى الدوري المصري ليعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.