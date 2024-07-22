شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتواصل مع السفير الفرنسى لحل أزمة تأشيرات بعثة الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، وذلك لحل أزمة تأخير إصدار بعض التأشيرات للبعثة المصرية المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووجه وزير الشباب والرياضة المختصين بالوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع افراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، مشددا على أهمية تذليل كل العقبات للبعثة.

وبدأت الوفود المصرية فى الوصول إلى فرنسا استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب والتى ستنطلق الجمعة 26 يوليو.