شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفحص دونجا لتحديد موقفه من مواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخضع نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، للاطمئنان على حالته بشكل نهائي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمس أمام الداخلية فى بطولة الدورى.

وتعرض دونجا للإصابة بكدمة خفيفة في القدم، وتم استبداله فى المباراة تجنبا لتفاقم الإصابة.

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبات المقبلة بشكل طبيعي، بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي.

وفاز فريق الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 48 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.