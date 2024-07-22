شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: غلق فورى لحمامات السباحة غير المستوفاة لاشتراطات الأمن والسلامة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أنه بناءً على توجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات انطلقت اليوم، الإثنين، حملات موسعة للتفتيش على كافة المنشآت والأندية الرياضية والصحية العامة والخاصة للتحقق من تطبيق الأكواد الصحية الخاصة بضوابط الأمن والسلامة لاستخدامات حمامات السباحة.

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أية منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق جميع اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة فى حمامات السباحة والغلق الفورى لحمامات السباحة غير الملتزمة بأي من الاشتراطات والضوابط، خاصة خلال الفترة الحالية والتى تشهد تردد الملايين من النشء والشباب على الأندية ومراكز الشباب لممارسة مختلف الأنشطة والفعاليات المتنوعة وخاصة الرياضية والترفيهية.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير الشباب والرياضة أكد خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمديري الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، على مراجعة كافة الإجراءات والضوابط المتبعة فى شأن تشغيل حمامات السباحة.

ووجه الوزير بضرورة التزام جميع الهيئات سواء العامة أو الخاصة بتطبيق أكواد الأمن والسلامة وتطبيق القوانين بكل حزم على غير الملتزمين بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية.