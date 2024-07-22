شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتقد خدمات 4 لاعبين أمام الأهلي فى لقاء حسم الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة مساءً، يستضيف فريق بيراميدز نظيره الأهلي، في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي.

ويفتقد بيراميدز خدمات الرباعي، على جبر بسبب إصابته في أسفل عضلات البطن، وإسلام عيسى لعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر بسبب تواجدهما مع المنتخب الأولمبي استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بينما يستعيد بيراميدز خدمات رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، بعد رفع الإيقاف عنه.

وفرض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، حالة من السرية على قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي، نظرا لمدى أهمية اللقاء فى تحديد الأقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم.