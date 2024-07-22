شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي وبيراميدز فى الدوري قبل مواجهة الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدز صدارة جدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل 51 هدفاً وتلقت شباكه 20.

فاز الأهلى على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر بيراميدز من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.