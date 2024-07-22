رغم حل قضية بوطيب.. استمرار إيقاف قيد نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفع عقوبة إيقاف القيد عن نادي الزمالك بشأن المهاجم المغربي خالد بوطيب، وذلك بعد سداد المستحقات المتأخرة لدى اللاعب.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإن فيفا أعلن عبر البوابة الخاصة بقضايا الأندية، أن نادي الزمالك يتبقى له قضيتين من أجل رفع إيقاف القيد بشكل نهائي عن القلعة البيضاء، الأولى لـ روي أجواش مساعد فيريرا مدرب الزمالك السابق والذي يحق له الحصول على 25 ألف دولار.

والثانية هي لمساعدي البرتغالي فيريرا أوليفيرا مدرب الأحمال وجونزاليس محلل الأداء والذي يحق لهما الحصول على 14 ألف دولار من نادي الزمالك.

وفي وقت سابق، صرح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "سددنا مليون يورو من مستحقات خالد بوطيب ضمن التسوية التي تمت مع اللاعب لرفع القيد."

وأضاف أدهم: "اللاعب ليس لديه مشكلة مع نادي الزمالك، بل مع من قام بإدارة الأمور، واللاعب لم يكن لديه أي مشكلة أيضًا في تقسيط الغرامة."

واختتم عمرو أدهم تصريحاته: "عبد الواحد السيد بذل مجهودًا في حل أزمة خالد بوطيب، وشبهة الخداع والاحتيال كانت سببًا رئيسيًا في خسارة قضية خالد بوطيب."