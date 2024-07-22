ريال مدريد يكشف عن الطاقم الاحتياطي للفريق الموسم المقبل ( صور )

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد الاسباني عن الطاقم الاحتياطي الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل خارج ملعبه سواء في الدوري الاسباني او دوري أبطال اوربا .

وكان نادي ريال مدريد قد كشف الاسبوع الماضي عن الطاقم الاساسي للفريق وهو باللون الابيض المعتاد للنادي الملكي لكنه هذا الاسبوع كشف عن الطاقم الاحتياطي والذي سيكون برتقالي اللون وشارك في تقديمه النجم الانجليزي جود بيلينجهام .

وقام ريال مدريد هذا الموسم بتغيير الطاقم الاحتياطي من اللون الاسود الى اللون البرتقالي وفقا لاتفاقه مع الشركة المصنعة التي اعلنت ان سعر الطاقم الاحتياطي سيكون 100 يورو لفانلة المشجعين و 150 يورو للفانلة المخصصة للاعبي الفريق و لوضع اسم احد نجوم ريال مدريد على الفانلة سيكون سعر الفانلة 170 يورو .

وقالت الشركة المصنعة ان هناك اقبالا كبيرا من جانب جماهير ريال مدريد على شراء فانلة الفريق ووضع اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي على الفانلة وهو ما يجعل توصيل الاطقم الى المشجعين يتأخر بعض الشىء ويصل الى حوالي ستة اسابيع لتسليم الطلب لمشجعي ريال مدريد في اسبانيا حيث انه من المتوقع ان تصل ارباح ريال مدريد من بيع فانلة الفريق في الموسم الحالي لما يزيد عن 50 مليون يورو .

يذكر ان فانلة ريال مدريد تباع بسعر يقل ب 15 يورو عن فانلة منافسه برشلونة .