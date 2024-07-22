برشلونة يحدد موعد تقديم المدير الفني هانز فليك للأعلام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الاسباني عن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الالماني الجديد للفريق هانز فليك بعد فترة ليست بالقصيرة من اعلان النادي الكاتالوني عن التعاقد مع المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ و منتخب المانيا .

وكان نادي برشلونة قد اعلن عن التعاقد مع هانز فليك في منتصف يونيو الماضي وتحدث المدير الفني بالفعل لوسائل الاعلام الخاصة بالنادي عدة مرات الا انه لم يتم تقديمه بشكل رسمي ومباشر للصحافة في اسبانيا .

ووفقا لصحيفة سبورت الكاتالونية فأن هانز فليك سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم 25 يوليو الجاري بحضور خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سيحدث خلاله عن رؤيته للفريق الكاتالوني في الموسم المقبل .

الصحيفة الاسبانية اكدت ان الجزء المهم في المؤتمر الصحفي سيكون حول مدى تمكن هانز فليك من التحدث باللغاة الاسبانية حيث قامت ادارة النادي بالتعاقد مع تياجو الكانتارا والذي سبق له اللعب بنادي بايرن ميونخ الالماني للعمل مساعدا لهانز فليك لتخطى مشكلة عدم اجادة الاسبانية بشكل تام حيث شككت الصحف الاسبانية في قدرات فليك في التعامل مع لاعبي البارسا حال عدم اجادته للغة الاسبانية .