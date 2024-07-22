فنربخشة التركي يقترب من ضم المغربي يوسف النصيري

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب نادي فنربخشة التركي والذي يقوده المدير الفني البرتغالي جوزية مورينيو من اعلن التعاقد مع مهاجم منتخب المغرب ونادي أشبيلية الاسباني يوسف النصيري بعد موافقة الاعب على الانتقال للدوري التركي و موافقة نادي أشبيلية على عرض نادي فنربخشة المادي .

وكان نادي أشبيلية قد كشف عن رغبته في بيع المهاجم المغربي يوسف النصيري - 28 عاما - قبل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المقبل وبالفعل تلقى النادي الاسباني عدة عروض من بينها عرض من نادي القادسية السعودي الذي رفض المهاجم المغربي الانتقال اليه بسبب رغبته في الاستمرار في اللعب داخل اوربا وايضا نادي روما الايطالي الذي طلب ضم النصيري الا ان الاعب فضل في النهاية الانضمام لفنربخشة التركي تحت قيادة جوزية مورينيو .

وقالت صحيفة ماركا الاسبانية ان عرض نادي فنربخشة يتضمن حصول نادي أشبيلية على 20 مليون يورو مقابل انتقال الاعب المغربي الذي انتقل قبل اربعة مواسم الى نادي أشبيلية قادما من نادي ليجانيس مقابل نفس الرقم وهو 20 مليون يورو وخلال مسيرته مع نادي اشبيلية لعب يوسف النصيري 196 مباراة سجل خلالها 73 هدفا و احرز مع الفريق الاندلسي لقبين لبطولة الدوري الأوربي .