مشكلة نجم تشيلسي تتصاعد من جديد بعد احتفاله مع جماهير الارجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - تصاعدت من جديد مشكلة نجم وسط تشيلسي ومنتخب الارجنتين انزو فيرنانديز بعدما قام مجددا بنشر اغنية تحتفل فيها جماهير الارجنتين بفوز منتخبها بلقب كوبا امريكا ولكن تتضمن اشارات عنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا من ذوى البشرة السمراء .

وكان انزو فيرنانديز قد تعرض لعقوبة من نادي تشيلسي الانجليزي بعدما قام بالاحتفال مع جماهير الارجنتين قبل اسبوع بالفوز بلقب كوبا امريكا و الغناء معهم بنفس الاغنية التي تحمل الكثير من الكلمات العنصرية وهو ما اثار حفيظة لاعبي منتخب فرنسا و اشعل نيران الغضب ضد الاعب داخل ناديه .

وفي الاحتفال الذي اقامه نادي ريفربليت الارجنتيني مساء امس احتفالا بلاعبه السابق و فوزه مع منتخب الارجنتين بلقب كوبا امريكا والذي ارتدي فيه انزو فيرنانديز فانلة ناديه السابق قام الاعب بترديد نفس الاغنية مع جماهير نادي ريفربليت بل وقام بنشر هذه الاحتفالات على حسابه الشخصي على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دعا عدد من زملائه داخل فريق تشيلسي لالغاء متابعة حسابه على الانستجرام مثل ويسلي فوفانا و أكسيل ديساي و و مالو جوستو واعلن نادي تشيلسي فتح تحقيق جديد بشأن الواقعة .

واقعة احتفال انزو فيرنانديز انتقلت الى الدوري الاسباني ايضا حيث وجه جوليوس كوندي مدافع نادي برشلونة ومنتخب فرنسا انتقادات عديدة الى انزو فيرنانديز ومساندا لزملائه في المنتخب الفرنسي بينما اعتبر رودريجيو دي بول لاعب نادي اتلتيكو مدريد ومنتخب الارجنتين بمثابة اغنية عادية تتردد في الملاعب ولا داعي على الاطلاق لاخذها بهذا الامر من الحساسية المفرطة .

تدخل رودريجو دي بول ربما يثير مشاكل اخرى داخل فريق أتلتيكو مدريد لوجود اثنين من لاعبي منتخب فرنسا بالفريق الاسباني وهما أنطوان جريزمان و توماس ليمار .