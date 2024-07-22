ليبرون جيمس يحمل العلم الامريكي في افتتاح أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة الاوليمبية الامريكية صباح اليوم ( الاثنين ) ان نجم كرة السلة ومنتخب الولايات المتحدة الامريكية ليبرون جيمس هو من سيتولي رفع على الولايات المتحدة الامريكية في طابور عرض الدول المشاركة خلال حفل افتتاح العاب باريس الاوليمبية 2024 والذي سيقام في العاصمة الفرنسية مساء الجمعة القادمة .

وكان ليبرون جيمس قد انضم لصفوف منتخب الولايات المتحدة الامريكية لكرة السلة والذي سيشارك في العاب باريس الاوليمبية وهي المرة الثالثة التي يشارك فيها في الالعاب الاوليمبية حيث سبق له احراز الميدالية الذهبية مع المنتخب الامريكي عامي 2008 في بكين و 2012 في العاب لندن الاوليمبية ويسعى خلال العاب باريس الاوليمبية لقيادة منتخب كرة السلة الامريكي لاحاز الميدالية الذهبية الخامسة على التوالي في تاريخه الاوليمبي .

وكان المنتخب الامريكي لكرة السلة قد لعب اربعة مباريات ودية استعدادا لخوض منافسات الالعاب الاوليمبية امام كل من كندا و استراليا وصربيا وجنوب السودان وسيختتم استعدادته بمباراة امام منتخب المانيا .