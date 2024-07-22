بنزيما: ريال مدريد الأفضل في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي، عن أن النادي الإسباني الأفضل في العالم بعد البطولات التي حققها خلال المواسم الماضية.



وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، كما أنه يبحث عن الفوز بلقب كأس العالم للأندية بنظامه الجديد.

وتحدث بنزيما في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "بالتأكيد ريال مدريد قدم موسمًا مذهلًا، دائمًا هذا الفريق هو الأفضل في العالم".

وتابع: "لاعبي ريال مدريد يمرون ويأتي آخرون، لكن يظل ريال مدريد كما هو في القمة".

وأردف: "لا أرى فريقًا قادرًا على أن يكون أفضل من ريال مدريد، سأكون دائمًا بجانب ريال مدريد، هو فريقي، الفريق الفريد من نوعه ولا يوجد مثله في العالم".

الجدير بالذكر أن بنزيما لعب لريال مدريد لمدة تتجاوز التسعة سنوات، حيث حصل على الكرة الذهبية.