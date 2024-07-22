خطوة أخيرة لحسم انتقال بن رمضان للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب مسئولو النادي الاهلي من ضم محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروش المجري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وطلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضم الدولي التونسي خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتعويض رحيل الدولي المالي أليو ديانج، والذي حسم انتقاله إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة.



وتقدم مسئولو النادي الاهلي بعرض رسمي إلى نادي فرينكفاروش في الميركاتو الصيفي بقيمة 2 مليون دولار، حيث اقترب الأحمر من ضم اللاعب بشكل نهائي.

وينتظر مسئولو الأحمر لبيع أحمد قندوسي أو خروجه للإعارة من أجل إنهاء إجراءات ضم محمد علي بن رمضان خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو النادي الاهلي جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره بشكل نهائي، وإتمام صفقة محمد علي بن رمضان.

وكان النادي الاهلي قد أعلن عن ضمه ليوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وضع بند بأحقية الشراء النهائي بعد انتهاء موسم الإعارة.