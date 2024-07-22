بالصور.. افتتاح المسابقة الوطنية لتنس الطاولة للأولمبياد الخاص المصري بنادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت صباح اليوم الأثنين المسابقة الوطنية لتنس الطاولة للأولمبياد الخاص المصري بنادي الزمالك، بحضور عدد كبير من الرياضيين والمدربين والمشجعين، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الرياضية وتعزيز الاندماج لدى لاعبو الاولمبياد الخاص المصري.

حضر حفل افتتاح المسابقة معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري ومحمد عادي سري عضو مجلس ادارة الاولمبياد الخاص المصري والدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالاولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، ونيرة الأحمر عضو مجلس ادارة نادي الزمالك و اللواء حسن موسي المدير التنفيذي و دكتور أحمد السمري مدير النشاط الرياضي وعمرو محي الدين نائب المدير الوطني والدكتورة شيرين عادل وكيل كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة.

تمثلت بداية المسابقة في مراسم افتتاح مهيبة تضمنت عرضاً للأعلام ودخول الهيئات المشاركة وتلاوة للنشيد الوطني، تلتها كلمات ترحيبية من المسؤولين الرياضيين والشخصيات العامة المتواجدة. تعهد المسؤولون خلال كلامتهم بدعم هذه المسابقة كجزء من التزامهم بتعزيز حركة الاولمبياد الخاص بين جميع شرائح المجتمع ثم عقبها القاء قسم اللاعبين من اللاعبه هنا صبحي وتفضل الوزير المهندس هاني محمود بالاذن ببدء المسابقة وعرض لشعلة الالعاب التي حملها اللاعب محمود جمعه لاعب نادي الزمالك لتبدء معها المسابقات بشكل رسمي.

وقد شهد حفل الافتتاح تسليم درع الاولمبياد الخاص المصري الي نادي الزمالك سلمه المهندس هاني محمود والاستاذ محمد عادل سري عضو مجلس الادارة الي نيرة الاحمر عضو مجلس ادارة نادي الزمالك التي اهدتهم عقبها درع نادي الزمالك .

خلال كلمته أكد المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري ان المسابقة تهدف إلى تعزيز ونشر رياضة تنس الطاولة بين لاعبي الاولمبياد الخاص المصري لاختيار أفضل اللاعبين لتمثيل مصر في الأولمبياد الخاص العالمي. ويتنافس الرياضيون من لاعبو الاولمبياد الخاص في أجواء من التحدي والروح الرياضية العالية، مما يبرز مواهبهم وإمكانياتهم الفائقة في رياضة تنس الطاولة.

كما عبر المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري عن سعادته اليوم بوجود هذا العدد الكبير من لاعبو الاولمبياد الخاص المصري وأسرهم ، ويأمل أن تشهد هذه المسابقة نجاحاً كبيراً وأن تكون منبراً لتعزيز التضامن والفخر الوطني من خلال إبراز الروح الرياضية والإرادة القوية لدى جميع المشاركين.

من جانبها قالت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في كلمتها بالحفل التي تميزت بالحماس والدفء. "إنني فخورة جدًا بأن أكون هنا اليوم لنرى هذه الأرواح الشابة الملهمة تثبت للعالم أن الإرادة الصلبة والعزيمة القوية قادرة على تحقيق المعجزات. نحن في نادي الزمالك ندعم الاولمبياد الخاص المصري بكل فخر، لأننا نؤمن بأن الرياضة هي لغة واحدة تجمعنا جميعًا، بغض النظر عن الظروف أو التحديات التي نواجهها. نتمنى لكم جميعًا التوفيق والنجاح في هذه المسابقة، ونتطلع إلى رؤية أسماءكم تلمع في سماء الرياضة العالمية."

يذكر أن المسابقة الوطنية لتنس الطاولة بالاولمبياد الخاص المصري هذا العام تقام على مدار ثلاثة أيام حتي الاربعاء القادم ويشارك فيها ١٥٥ لاعب ولاعبة منهم ٨٩ لاعب و٦٦ لاعبة و٩٧ مدرب ومدربة من 52 هيئة مسجلة ببرنامج الأولمبياد الخاص المصري من 8 محافظات بالجمهورية ، بالإضافة إلي 40 متطوع يشاركون في أعمال التنظيم.

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