كولر يحسم أول الراحلين عن الأهلي بالميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على رحيل نجم جديد بالفريق الأول، وذلك في ظل تذبذب مستواه وكثرة إصاباته الفترة الأخيرة.

وطلب كولر من إدارة النادي الاهلي رحيل محمود متولي عن صفوف الفريق الأول بنهاية الموسم الجاري، سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة.



ولم يشارك محمود متولي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي هذا الموسم إلا في عدد قليل من المباريات، حيث يغيب اللاعب عن صفوف الأحمر في الوقت الحالي بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في العضلة الضامة.

وانتهى موسم محمود متولي مع الفريق الأحمر بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث أصبح اللاعب خارج حسابات المارد الأحمر حتى نهاية الموسم.

وانتهى موسم ثلاث لاعبين آخرين بخلاف محمود متولي بسبب الإصابة وهم علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز مساء الليلة، ضمن مبارايات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.