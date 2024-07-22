وزير الرياضة يتواصل مع السفير الفرنسي بالقاهرة لحل ازمة بعض التاشيرات العالقة لبعثة مصر فى اولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع السفير الفرنسي بالقاهرة، السيد إيريك شوفالييه، وذلك لحل ازمة تاخير اصدار بعض التأشيرات للبعثة المصرية المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووجه وزير الشباب والرياضة للمختصين بالوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع افراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية، مشددا على اهمية تذليل كل العقبات للبعثة.

وقد بدات الوفود المصرية في الوصول لفرنسا استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 26 يوليو.