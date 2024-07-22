ثلاثي هجومي وعودة الشيبي.. التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره بيراميدز، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة بيراميدز المناسبة لمواجهة الأهلي، خلال المران الختامي أمس الأحد.

ووضح خلال المران، اعتماد المدرب الكرواتي على ثلاثي هجومي في الأمام، يتقدمهم مصطفى فتحي، بجانب عدم الدفع برمضان صبحي من بداية المباراة، نظرا لغيابه لفترة كبيرة عن الملاعب وعدم جاهزيته بالشكل المطلوب، مع عودة محمد الشيبي للتشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد سامي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين- وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون مايلي - فخري لاكاي.

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