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وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة التأشيرات العالقة لبعثة مصر بالأولمبياد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، وذلك لحل أزمة تأخير إصدار بعض التأشيرات للبعثة المصرية المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووجه وزير الشباب والرياضة المختصين بالوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات بضرورة المتابعة المستمرة لجميع أفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، مشددا على أهمية تذليل كل العقبات للبعثة.

وقد بدأت الوفود المصرية في الوصول لفرنسا استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 26 يوليو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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