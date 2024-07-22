"حفلات أهداف والأغلى".. الأرقام الكبرى تزين قمة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، في أحد أهم المحطات بمشوار حسم اللقب.

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، وفي المرتبة الثانية يأتي الأهلي صاحب الـ63 نقطة من 25 لقاء.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز بعد 10 أيام من مواجهتهما في مباراة مؤجلة من الجولة 14 من الدوري، التي فاز بها الفريق الأحمر 3-2.

الأرقام تشير إلى أن الأهلي وبيراميدز هما أفضل فريقين في النسخة الحالية من الدوري على عدة أصعدة، وهو ما نلقي الضوء عليه في السطور التالية.

نتائج متقاربة

بيراميدز هو الفريق الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في الدوري هذا الموسم بواقع 21 انتصارا، يليه الأهلي (20).

وتعادل بيراميدز في 5 مباريات، مقابل 3 تعادلات للأهلي، بينما خسر كلا منهما مرتين.

أقوى هجوم ضد أفضل دفاع

الأهلي هو الفريق صاحب أقوى هجوم في الدوري حتى الآن، حيث سجل 59 هدفا، وفي المركز الثاني يأتي بيراميدز الذي سجل 51 هدفا.

ويتبادل الفريقان الأدوار فيما يتعلق بأفضل خط دفاع، حيث أن بيراميدز هو الأقل استقبالا للأهداف (20)، يليه الأهلي (23)، متساويا مع مودرن سبورت.

حفلات أهداف

شهدت العديد من المباريات التي لعبها الأهلي وبيراميدز هذا الموسم في الدوري غزارة تهديفية.

الأهلي فاز على المصري البورسعيدي (4-0)، وعلى بلدية المحلة (5-1)، وأمام الاتحاد السكندري (4-1)، وطلائع الجيش (4-0)، والداخلية (4-1)، فيما خسر أمام البنك الأهلي (3-4).

على جانب آخر تغلب بيراميدز على الجونة (4-0)، والاتحاد السكندري بنفس النتيجة، قبل أن يسقط في مباراة الـ5 أهداف أمام الأهلي قبل 10 أيام

صراع الهداف وصناع اللعب

الكونغولي فيستون مايلي هو الأكثر تهديفا بين لاعبي بيراميدز في الدوري هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفا يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة حتى الآن.

في المقابل فإن هداف الأهلي في الدوري هو الفلسطيني وسام أبو علي الذي أحرز 10 أهداف.

ويتصدر المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز قائمة أفضل صناع اللعب في الدوري هذا الموسم بـ9 تمريرات حاسمة، يليه مواطنه وليد الكرتي زميله في الفريق، الذي صنع 7 أهداف لزملائه.

ومن الأهلي قدم كل من عمر كمال وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر 5 تمريرات حاسمة لزملائهم.

الفريقان الأغلى

الأهلي وبيراميدز هما الفريقان الأعلى في القيمة السوقية في الدوري المصري هذا الموسم، وتبلغ قيمتهما معا 52.75 مليون يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في هذا الشأن.

ويتصدر الأهلي قائمة الأعلى في القيمة السوقية في الدوري المصري هذا الموسم، بقيمة تبلغ 32.55 مليون يورو.

في المركز الثاني يأتي بيراميدز، وتبلغ القيمة السوقية للاعبيه 20.2 مليون يورو.