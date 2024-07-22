"10 دقائق لـ أفشة قد 80 لـ إمام".. الغندور يطلق تصريحات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قارن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، مستوى إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بزميله في الفريق محمد مجدي أفشة رغم فارق الدقائق التي يلعبها الثنائي مع الأحمر.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، اليوم الإثنين، في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لا يوجد شيء أمام بيراميدز سوى الانتصار في مواجهة اليوم، وأعتقد أنه كان قريبا للغاية من الانتصار في المباراة الماضية لولا ركلة جزاء حسين الشحات التي تم احتسابها".

أضاف: "أتوقع مشاركة رمضان صبحي في جزء من المباراة، لأنه بيلعب في نفس مركز إبراهيم عادل الغائب عن اللقاء، ومن الصعب مشاركته بشكل أساسي من البداية".

أكمل: "أفشة لاعب كبير أوي، الناس كلها مركزة مع إمام عاشور، مع أنه بيلعب مباريات كتير كاملة ولا يفعل شيء عكش أفشة اللي بيلعب 10 دقائق يعمل اللي مبيعملوش إمام في 80 دقيقة، وأنا شفته في مباراة السوبر المصري التي لعبت في السعودية أمام الزمالك، وظهر بشكل مميز".

وأتم تصريحاته: "أحمد الشناوي مستواه متواضع للغاية، وعيب أوي يبقى مصطفى شوبير اللي لسه طالع أفضل بكتير منه، رغم سنوات الخبرة التي يتمتع بها".

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