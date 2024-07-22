عمر خضر ينضم لمعسكر أستون فيلا استعدادًا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر عن سفر عمر خضر لاعب فريق الشباب بنادي زد إلى إنجلترا، من أجل الانضمام لنادي أستون فيلا، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان نادي زد قد أعلن انضمام عمر خضر لاعب فريق الشباب بالنادي، إلى نادي أستون فيلا، لكن تأجل انضمامه لحين بلوغه السن القانوني (18) عامًا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمر خضر توجه إلى إنجلترا مطلع الشهر الجاري، من أجل بدء فترة الإعداد مع نادي أستون فيلا، استعدادًا للموسم الجديد".

وقضى عمر خضر فترة معايشة مع نادي أستون فيلا في العام الماضي، قبل أن يستقر النادي الإنجليزي على التعاقد مع اللاعب الشاب.

وكان نادي زد وأستون فيلا، قد وقعا اتفاقية تعاون بين الناديين، ليكون عمر خضر أول لاعب يتم التوقيع معه ضمن الاتفاقية.