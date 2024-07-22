شكرا لقرائتكم خبر عن 40 متقدمة للدورة D لكرة القدم فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة علاء نبيل المدير الفني أكثر من 40 متقدمة للحصول على الرخصة D بعد الإعلان عن فتح باب التقدم أمس، الأحد، ويستمر حتى 24 من شهر يوليو الجاري.

أكد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة أن الدورة D ستكون للمدربات السيدات فقط، وسيتم استقبال الأوراق الخاصة بالمدربات بداية من صباح يوم 21 يوليو.

في سياق متصل، انطلق اليوم، الاثنين، أول معسكر لمنتخب مصر للسيدات تحت 17 عاما والذي يقوده مصطفى منير المدير الفني، استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية لدول شمال أفريقيا، استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وعقدت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة جلسة خلال الساعات الماضية لتطوير ملف الكرة النسائية.



ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات كلًا من:

مصطفى منير- مديرا فنيا

نشوى شرابي - مدربا عاما

باسم خيرت - مدرب حراس

إيمان كمال - طبيبة

ميريت مونيس - علاج طبيعي

سونيا سيد - إداريا

محمد خاطر - معدا بدنيا

شريف نعيم - مسئول مهمات.